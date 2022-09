Als Kreativagenturen waren Heimat & Tunnel 23 im Einsatz, als Mediaagentur fungierte Mediaplus. Platz zwei geht an Saalbach Hinterglemm vor Wien Energie

Die EtatMaus im zweiten Quartal 2022 geht an Hornbach – v.l.n.r.: Bernhard Redl (Mediaplus), Julia Stubner (Hornbach), Markus Dammelhart (Hornbach), Sontka Romaneessen (Hornbach), Johannes Friewald (Hornbach), Lena Artes (Mediaplus), Vera Mack (Mediaplus) und Lisa Schmidl (DER STANDARD). Foto: derstandard.at

Wien – Der Gewinner der besten Onlinekampagne des zweiten Quartals 2022 heißt Hornbach. Die Baumarktkette holte sich mit der Kampagne "Garden on the run" in Form einer Mutation auf der Startseite von derStandard.at die EtatMaus. Als Kreativagenturen waren Heimat & Tunnel 23 im Einsatz, als Mediaagentur fungierte Mediaplus.

Foto: derstandard.at

Johannes Friewald, Marketingleiter von Hornbach Österreich, zeigte sich erfreut: "Unter dem Motto ‚Komm zu Hornbach. Bevor es Dein Garten tut.‘ war unsere Kampagne mitreißend und in allen Kanälen omnipräsent. Als Herzstück der wohl inszenierungsreichsten Hornbach Frühjahrskampagne aller Zeiten zeigt ein wahnwitziger Spot, was passieren kann, wenn man sich im Frühjahr nicht um seinen Garten kümmert. Dieser macht sich dann einfach selbst auf den Weg zum nächsten Hornbach Markt. Durch die Fullmutation-Platzierung auf derstandard.at konnten wir diese spektakuläre Fahrt durch zahlreiche Sonderumsetzungen perfekt in Szene setzen."

Platz zwei geht an Saalbach Hinterglemm mit einer Kampagne zum Sommertourismus. Als Kreativ- und Mediaagentur konzipierte Loop New Media die Kampagne. Den dritten Platz holte sich Wien Energie mit einer Kampagne zum Klimaschutz. Umgesetzt wurde sie von den Agenturen Springer & Jacoby Österreich (Kreativ) und Dentsu Austria (Media). (red, 16.9.2022)