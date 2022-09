Der Weg in den Hass ist erschreckend kurz geworden in unseren Gesellschaften. Der Hass im Netz schwillt an wie eine Infektionswelle: ein Fingertanz über eine Tastatur, und schon ist das Gift injiziert.

Wie entsteht Hass? Ist es der Neid? Ein nicht zu unterdrückendes Übermaß an Missgunst? Oder ist es die Angst vor einer möglichen Hingabe an Gefühle, die nicht zugelassen werden sollen?

Genau diese Beweggründe drängen sich dem unsteten Gefühlsleben des jungen Bernard Casmin auf, der als ziemlich verträumter Angestellter ein beschauliches Dasein in einer französischen Provinzstadt führt und nach dem Willen seiner Verwandtschaft mit einer Nachbarstochter verheiratet werden soll. Doch diese Estelle Jarraudet ist nicht nur bildschön, sondern auch, als Tochter der reichsten Familie des Ortes, getrieben von Stolz und Eigensinn.

Unerklärliche Aggression

Als sie sich zum ersten Mal begegnen, scheint Estelle den jungen Mann im Vorzimmer seines Büros nicht eines Blickes zu würdigen. Empört berichtet der Missachtete einem Freund: "Es ist etwas sehr Einfaches passiert, sagte Bernard. Eine Art umgekehrte Liebe auf den ersten Blick. Von der ersten Sekunde an habe ich für sie einen wahrhaftigen Hass verspürt, und ich glaube, ihr ging es haargenau so, als sie mich gesehen hat."

In Frankreich zählt André Dhôtels Roman längst zur klassischen Moderne. Foto: Bruno de Monès / Roger Viollet

Die beiden treffen noch öfter aufeinander in der Kleinstadt Bautheuil, und stets vibriert die Luft zwischen ihnen von Widerwillen und Ablehnung. Jede Begegnung ist eine Konfrontation, jeder Blickkontakt ein aggressives Duell.

Der junge Mann, der in Bautheuil als Außenseiter gilt, wird von Vernichtungsfantasien übermannt: "Bernard verspürte schlicht und einfach das Verlangen, Estelle zu töten, und das ohne jede vorausgehende Rechtfertigung. Dieses absurde Verlangen stand derart im Widerspruch sowohl seines Charakters als auch der Belanglosigkeit ihrer ersten Begegnung, dass sich Bernard wie in einem Traum fühlte. Aber es war auch eine unbestreitbare Tatsache."

Vor der unerklärlichen Aggression, die Estelle in ihm aufwühlt, flüchtet er in die Natur. Doch bei seinem Herumirren in den Wäldern macht ihn ein privater Wildhüter darauf aufmerksam, dass er unbemerkt in den Landbesitz der Jarraudets eingedrungen sei. Vor dieser Familie, so scheint es, gibt es kein Entkommen, es sei denn, man verlässt die Stadt. Doch dazu ist Bernard nicht willens. Seine Kennzeichnung im Titel als Faulpelz erweist sich spätestens hier als eine Zuschreibung von außen. Dem Leser zeigt sich der junge Mann eher als Außenseiter seiner kleinstädtischen Gemeinschaft, der nach seiner Entlassung als Büroangestellter emsig versucht, wirtschaftlich wieder Fuß zu fassen.

Ein Menschenalter ist es her, seit André Dhôtels Roman Bernard le paresseux zum ersten Mal erschienen ist. In Frankreich zählt er längst zur klassischen Moderne. Jetzt liegt das Erzählwerk, auch auf Peter Handkes Empfehlung hin, zum ersten Mal auf Deutsch vor und trifft mit seinem Thema Hass mitten in eine offene Wunde unserer Zeit.

Provinzgesellschaft

"Unvergleichlich" wurde André Dhôtel, der 1900 geboren und 90 Jahre später gestorben ist, bereits zu Lebzeiten genannt. Seine schlichte Sprache, kühl und treffsicher, lässt stets eine untergründige Bedeutung mitschwingen. In Bernard der Faulpelz lässt er das Erzählpendel weit ausschwingen, macht die Trägheit und Saumseligkeit spürbar, die sich in den Mauern einer französischen Kleinstadt einnisten kann. Mit unerschütterlicher Genauigkeit spießt Dhôtel die Verschrobenheit und Hartherzigkeit der Provinzgesellschaft auf. Es wimmelt von Eigenbrötlern und Käuzen: Ein Mann spricht mit dem Zeitungshändler Esperanto, die Konditorin scheint sich mit Theosophie zu beschäftigen, und eine Gruppe von Verschwörern gegen den Staat brütet im Abseits über obskuren "Widerstandsplänen".

André Dhôtel

"Bernard der Faulpelz"

Übersetzt von Anne Weber

Mit einem Vorwort von Peter Handke

€ 22,– / 282 Seiten

Matthes & Seitz, Berlin 2022

Wie ein Gemälde von Camille Pissarro wirkt dagegen die Landschaft, die der Autor vor dem geistigen Auge des Lesers ausbreitet. In bukolischer Einfachheit entfalten sich Eindrücke voll genau umrissener Einzelheiten, wohl aus der Gegend um die Dordogne. Zäh fließt die Zeit. Schneckensammler sind unterwegs, die Männer gehen fischen, Flusskrebse werden gefangen und mittags serviert.

Es gibt sie, die Pechbindungen. Zwischen Liebe und Hass passt zuweilen nur ein Wimpernschlag. Schon der römische Dichter Catull wies auf die enge Verwandtschaft der beiden extremen Gefühlslagen hin. "Odi et amo", heißt es da: Ich hasse und ich liebe.

"Was als Abwehr der Liebe beginnt, bereitet ihr den Weg", heißt es in einer Nachlassnotiz Canettis. So entwickelt sich die Hassbeziehung zwischen Bernard und Estelle am Ende doch noch zu einer Amour fou. Ihrem Schicksal entkommen die beiden dennoch nicht. Die wohltuende Kälte des Erzählers Dhôtel bleibt bis zuletzt konsequent. (Oliver vom Hove, 17.9.2022)