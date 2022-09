Was der Rücktritt der Generalsekretärin Sachslehner über den Zustand der ÖVP sagt und wieso Gerüchte über eine Revolte oder sogar Spaltung in der Volkspartei kursieren

Der innerparteiliche Streit um den Klimabonus und der Rücktritt der Generalsekretärin Laura Sachslehner sorgen für Trubel in der ohnehin angeschlagenen ÖVP. Und es geht um mehr als nur eine Personalie – denn Sachslehner war eine der letzten Verbliebenen aus der türkisen Ära von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Tobt hier ein Richtungsstreit um die Zukunft der ÖVP? Ein Streit, der am Ende Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer zu Fall bringen könnte?

In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf den Rücktritt der ÖVP-Generalsekretärin. Wir erklären, wieso die Debatte über den Klimabonus für Asylwerber einen fundamentalen Richtungsstreit in der ÖVP offenlegt. Wir fragen, was Sachslehners Abgangüber den Zustand der Volkspartei unter Parteichef Nehammer verrät, ob es zu einer Abspaltung von der Partei kommen könnte und warum sich manche eine Rückkehr von Sebastian Kurz wünschen. (red, 17.9.2022)



In dieser Folge zu Gast: Fabian Schmid (stellvertretender Leiter des Innenpolitikressorts beim STANDARD), Oliver Das Gupta (Autor bei SPIEGEL und STANDARD), Laurin Lorenz (Tirol-Reporter beim STANDARD) und Stefanie Rachbauer (Innenpolitikredakteurin beim STANDARD). Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Mitarbeit: Ole Reißmann und Zsolt Wilhelm. Produktion: Christoph Grubits