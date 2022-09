Wer kennt sie nicht: Von den Neunzigerjahren bis zu ihrer Trennung Ende der Nullerjahre führte an Oasis kaum ein Weg vorbei. Songs wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger", "Stop Crying Your Heart Out" oder "Champagne Supernova" wurden rauf und runter gespielt.

William John Paul "Liam" Gallagher feiert am 21. September seinen 50er. Foto: Ritzau Scanpix/Emil Helms via REUTERS

Hinter dem Bandnamen steckte das Brüderpaar Noel und Liam Gallagher, das jedoch nicht nur musikalisch, sondern auch aufgrund einer schier endlosen öffentlich ausgetragenen Geschwisterfehde in Erscheinung trat. Ebendieser fortwährende Bruderzwist sorgte schließlich dafür, dass es nach der letzten Oasis-Welttournee trotz großen Erfolges dazu kam, dass Liam Gallagher 2009 der Band den Rücken kehrte und sich Soloprojekten widmete. Dass Oasis als eine der populärsten Bands des Britpop-Genres galten, ist bekannt – aber wie gut kennen Sie die Band und die Musikrichtung wirklich?

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

