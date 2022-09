Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Eine weitere Spezialfolge, diesmal mit Michael Wagner und damit erstmals mit einem Ex-Spieler, der sowohl für die Austria als auch für Rapid im Einsatz war. Michi lässt wissen, was er heute so treibt, wie er zum Profi am Verteilerkreis wurde, warum es ihn als Violetten zu Rapid zog, wie es zur FAK-Rückkehr kam und wie seine Karriere zu Ende ging. Dabei erzählt er Anekdoten zum einem geplatzten Russland-Deal, warum es Schwadorf statt die USA wurde und wie er die derzeitige Lage in Favoriten, aber vor allem auch das Chaos in Hütteldorf einschätzt. In gut 90 kurzweiligen Minuten überraschen wir ihn zudem auch mit seinen Derby-Statistiken.

Frage zum Special

Welche Erinnerungen habt ihr an Michi Wagner? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 16.9.2022)