Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es in Österreich ein Gewaltschutzgesetz. Die letzte große Novelle wurde 2019 unter der türkis-blauen Regierung beschlossen. Und die damals beschlossenen Maßnahmen zeigen Wirkung – zu diesem Schluss kommt zumindest eine von der türkis-grünen Regierung beauftragte Untersuchung. Evaluiert wurden die sechs Reformmaßnahmen des Gewaltschutzpakets. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gewaltschutzzentren und Expertinnen und Experten aus diesem Bereich wurden zu ihren Erfahrungen befragt. Insgesamt wurden 470 Fragebögen ausgefüllt.

Sandra Messner vom Zentrum für Sozialforschung und Wissenschaftsdidaktik stellte die Ergebnisse der Untersuchung am Freitag vor. Das Betretungs- und Annäherungsverbot wird demnach von den Experten als passendes Mittel gesehen. "Vor allem für das subjektive Sicherheitsgefühl der Opfer", sagt Messner. Als positiv werde auch die verpflichtende Gewaltpräventationsberatung von sechs Stunden für Gefährder gesehen – diese erreiche auch Menschen, die sonst keine Beratung in Anspruch nehmen würden. Allerdings wünscht sich Messner mehr Flexibilität: "Manche Gefährder brauchen mehr Stunden an Beratung, andere dagegen brauchen weniger." Die sicherheitspolitischen Fallkonferenzen würden von Expertinnen und Experten grundsätzlich begrüßt, seien aber "nicht das Allheilmittel, um Frauenmorde zu verhindern".

Nach wie vor seien aber Gesetzeslücken vorhanden, etwa im Bereich Stalking und Cyberstalking. Bisher gebe es "nur ein physisches Kontaktverbot, ein Verbot für Anrufe oder SMS gibt es nicht". Es gebe außerdem den Ruf nach strengeren Kontrollen der Kontaktverbote und dem Erlassen von Festnahmeanordnungen bei Verstößen dagegen. Darüber hinaus wünschen sich die Beratungsstellen eine rechtliche Möglichkeit, proaktiv Kontakt mit Gefährdern aufnehmen zu können.



Regierung will nachbessern



Doch die Zahl der Femizide in Österreich bleibt weiterhin konstant hoch. 27 Frauen zwischen sechs und 87 Jahren sind allein in diesem Jahr ermordet worden. Auch die Regierung sieht – angesichts der Femizide und nicht zuletzt aufgrund der Ergebnisse der Evaluierung – Nachbesserungsbedarf.

Frauen- und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) bezeichnet das Gewaltschutzpaket als "Meilenstein". 2021 wurden 13.690 Betretungs- und Annäherungsverbote erlassen, heuer waren es bis Ende Juli schon 9.500. Dennoch kündigte Raab für nächstes Jahr weitere Anpassungen und Maßnahmen an, beispielsweise bei den Annäherungsverboten. "Wir müssen uns aller Formen von Gewalt annehmen: psychischer, physischer und auch neuer Formen wie Cybergewalt in Beziehungen", sagt Raab.



Derzeit laufe eine Studie zu Femiziden und von Männern begangenen Tötungsdelikten gegenüber Frauen. Es geht darum, die unterschiedlichen Motive und Hintergründe der Frauenmorde zu untersuchen. Die Studie soll zu Jahresende präsentiert werden. Darüber hinaus sei im Dezember ein weiterer Gewaltschutzgipfel geplant.

Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte an, das Gewaltschutzgesetz verbessern zu wollen. So will er beispielsweise die Wirkung von Fallkonferenzen stärken, indem in jedem Bundesland Expertengruppen installiert werden. Im heurigen Jahr wurden bis Mitte September österreichweit rund 120 Fallkonferenzen durchgeführt, das ist eine deutliche Steigerung gegenüber den beiden Jahren davor. Ein "stiller Notruf" soll weiterentwickelt und offensiver beworben werden. Außerdem soll im kommenden Jahr für Streifenpolizisten eine Hotline ausgerollt werden, um der Exekutive rund um die Uhr Experten aus dem Gewaltschutzbereich zur Seite zu stellen. (sas, 16.9.2022)