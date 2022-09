Laver-Cup-Kapitän wohl nur Frage der Zeit – Auch Davis Cup und Turnierdirektor in Basel ein Thema

Roger Federer wird dem Tennissport wohl in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben. Foto: AP/San Tang

Bern – Die Botschaft von Roger Federer nach seiner Rücktrittsankündigung ist klar gewesen. Er werde den Sport, den er liebt, nie verlassen, kündigte der 41-jährige Tennisstar an. Doch was sind die Möglichkeiten, die sich dem Schweizer, der nächste Woche beim Laver Cup in London seine Abschied geben wird, bieten? Ein zeitintensiver Job als Trainer, der seinen Schützling zu den Turnieren rund um den Erdball begleitet, scheint unwahrscheinlich, da er sich mehr der Familie widmen will.

Eher infrage kommen die Rollen als Kapitän des europäischen Laver-Cup- oder des Schweizer Davis-Cup-Teams. Er hat den Kontinente-Wettkampf zwischen Europa und dem Rest der Welt zu Ehren des großen Rod Laver mitentworfen und ist sein größter Promoter, dafür verschob er sogar seinen endgültigen Rücktritt noch einmal um eine Woche. Die Prognose sei erlaubt, dass Federer eher früher als später Björn Borg als Captain des europäischen Teams ablösen wird. Der Davis Cup lag Federer immer am Herzen, auch wenn er in den letzten Jahren nie mehr in seinen zunehmend schrumpfenden Terminplan passte.

Als weitere Möglichkeiten stehen die Tätigkeit als TV-Experte, eine Mentoren-Rolle für junge Spieler aus der Alpenrepublik oder das Amt des Turnierdirektors in Basel, wo der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger einst als Balljunge aktiv war, im Raum. Mit zehn Titeln ist der in der Stadt Basel geborene Münchensteiner der Rekordhalter, hier gewann er im Oktober 2019 sein 103. und letztes ATP-Turnier. Und bereits vor zwölf Jahren hatte Federer durchblicken lassen, dass er Interesse hätte, falls Turniergründer und -direktor Roger Brennwald einmal verkaufen will.

Federer fühlt sich auf jedem Parkett wohl. Neun Jahre vertrat er die Tennisprofis im Spielerrat der ATP, einige Zeit auch als Präsident. Vielleicht geht er in Zukunft ja noch einen Schritt weiter und wird einst Präsident der ATP. So könnte er die Geschicke seines geliebten Sports an vorderster Front mitbestimmen. (APA, 16.9.2022)