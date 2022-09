Ried lieferte in jüngster Vergangenheit die Punkte in Favoriten ab. Foto: APA/EXPA/Schroetter

Wien – Im internationalen Geschäft unter den eigenen Ansprüchen, will die Austria im "täglich Brot" Fußball-Bundesliga ihre Chancen wahren. Die in der Conference League ins Hintertreffen geratenen Wiener dürfen national nach vorne blicken. Als Sechster liegt die mit der Hypothek von drei Minuspunkten gestartete Austria in der oberen Tabellenhälfte. Vor der zweiwöchigen Länderspielpause sollen gegen die SV Ried am Sonntag (14.30 Uhr) noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.

Der violette Tross reiste Freitag mit schwerem Gepäck aus Posen nach Wien retour. Bei Polens Meister Lech ging die Austria mit 1:4 unter. Trotz ansprechender Leistung über eine Stunde lang waren die Mühen umsonst. Die Zeit, lange darüber nachzudenken, können und wollen sich die Austrianer nicht nehmen. "Das Wichtigste ist unsere Zukunft und das Spiel am Sonntag zu gewinnen", betonte Trainer Manfred Schmid.

Inwiefern das Thema Rotation strapaziert wird, bleibt abzuwarten. In den jüngsten Spielen vertraute Schmid auf eine eingespielte Elf. Noch einmal "alles raushauen" lautet das Motto. "Wenn wir voll anschreiben, gehen wir mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause und können ein paar Tage runterkommen. Dann geht es wieder Schlag auf Schlag", sagte Rechtsverteidiger Reinhold Ranftl. In der Conference League wartet Anfang Oktober das Doppel gegen Villarreal, in der Liga Partien gegen Sturm Graz und Rapid.

Sturm will Wiedergutmachtung

Die historische Europacup-Abfuhr in Rotterdam will Sturm Graz schnell abhaken. Das Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Aufsteiger Austria Lustenau wird für die Steirer zum "Charaktertest", wie Torhüter Jörg Siebenhandl nach dem 0:6 bei Feyenoord meinte. Der Ausfall der verletzten Stürmer Emmanuel Emegha und Albian Ajeti macht die Sache nicht leichter.

Sturm ist gegen Lustenau in der Bundesliga noch ungeschlagen, hat nach einem Remis im ersten Duell (26. Juli 1997) alle elf Begegnungen gewonnen. Mehr Siege in Folge gegen einen Gegner holte nur Rapid Wien gegen Vorwärts Steyr (12). In Graz geht es aber weniger um die Serie als vielmehr um eine Reaktion auf den bitteren Europa-League-Abend. "Das ist jetzt ein Charaktertest. Wir haben es komplett verhaut, aber das ist ein Spiel", sagte Siebenhandl.

Verzichten muss Trainer Christian Ilzer auf Emegha, der bei einer Attacke von Gernot Trauner eine Schulterverletzung erlitten hat, und Ajeti, der sich gegen Klagenfurt eine Muskelverletzung zugezogen hat. Wie lange das Angreifer-Duo ausfällt, ist offen. Dafür kehrt der in Rotterdam gesperrt gewesene Kapitän Stefan Hierländer zurück, auch Otar Kiteishvili steht nach seinem Comeback für ein paar Minuten bereit. Jakob Jantscher arbeitet an seiner Rückkehr auf den Rasen. (APA, 16.9.2022)

Aufstellungen für die 9. Runde der Fußball-Bundesliga, Sonntag



Austria Wien – SV Ried (Wien, Generali Arena, 14.30 Uhr, SR Jäger). Saisonergebnisse 2021/22: 1:2 (a), 4:1 (h)

Austria: Früchtl – Ranftl, Mühl, Galvao, Kreiker – Braunöder, Holland – Gruber, Fischer, Jukic – Fitz

Es fehlen: Raguz (Reha), Baltaxa (im Aufbautraining), Handl (Oberschenkel), El Sheiwi, Wustinger (beide Kreuzbandriss)

Ried: Sahin-Radlinger – Ungar, Lackner, Plavotic – Weberbauer, Wießmeier, Michael, Ziegl, Pomer – Monschein, Nutz

Es fehlen: Mikic (gesperrt), Martin (Muskelzerrung im Oberschenkel), Stosic (Kreuzbandriss), Wendlinger (Jochbeinbruch)

* * *

SK Sturm Graz – Austria Lustenau (Graz, Merkur Arena, 14.30 Uhr. SR Hameter). Keine Saisonergebnisse 2021/22

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Wüthrich, Borkovic, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, T. Horvat, Prass – Sarkaria, Böving

Es fehlen: Emegha (Schulter), Jantscher (Wade), Ajeti (Muskelverletzung)

Lustenau: Schierl – Gmeiner, Maak, Hugonet, Guenouche – Grabher, Türkmen – Anderson, Surdanovic, Teixeira – Fridrikas