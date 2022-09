Das Strandbad in Klagenfurt an einem verregneten Septembermorgen 2022

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem verregneten Septembermorgen 2022, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Jacken mit der Aufschrift "Security". Der Erste starrt mit düsterer Miene aufs Wasser, während der zweite heiter auf ihn einredet.)

DER ZWEITE:– so a Gaude, vastehst, die Mechthüld in da Babywippn, und da Jesaia die gonze Zeit den Volleyboll umeg’rollt zu ian und "baga baga, baga baga", gonz fanatisch, "baga baga, baga baga". Vastehst, hot g’mant, soll baggan mit ihre zwa Monat! Mia so g’locht, und die Burgi hot g’sogt, wead sicha amol a –

DER ERSTE (nickt, macht ihm ein Zeichen zu schweigen, nimmt aus der Gesäßtasche ein zusammengefaltetes Blatt Papier und reicht es ihm)

DER ZWEITE (faltet das Blatt auseinander und liest vor): Jeden Tog, kaum bin ich munter, /

schloge ich die Zeitung auf, / und do steht, die Wölt geht unter / und die Menschheit geht bold drauf. // Jedn Tog wead olles schlimmer, / die Natur vasinkt im Dreck. / Bravo, denke ich donn immer, / guat, wenn bold da Mensch is weg. // Schmeißt’s lei owa eire Bombm! / Schaut’s, doss jede aa guat trifft, / doss aufsteigt aus die Katakombm / tonnenweis dos Leichengift. // Denn aus vüln guaten Grinden, / – brauchst lei efta Feansehn hean –, / muass da Mensch recht bold vaschwinden. / Keine Schons mea umzukean. // Dos wos einst da Kafka g’schrieben, / rufe ich dia zu: "Gib’s auf!" / Wir hoben es zu weit getrieben, / drum is guat, wonn mia gehn drauf." (Faltet das Blatt zusammen und gibt es zurück.) Bledsinn.

DER ERSTE (nimmt das Blatt entgegen und steckt es ein. Beleidigt): Aha, Bledsinn… Is nit woa vielleicht? Wead nit untagehn olles?

DER ZWEITE:An Dreck wead. Kinda wean bessa mochn. Jesaia wead bessa mochn. Mechthüld.

DER ERSTE (lacht bitter): Mechthüld…

(Pause)

DER ERSTE (leise vor sich hin:) Wonn ans schon Mechthüld haßt…

DER ZWEITE (blickt ihn einige Sekunden schweigend an und versetzt ihm dann ansatzlos eine Ohrfeige, dass er ins Wasser stürzt) DER ERSTE (nach Luft schnappend, wütend): Bist teppat?

DER ZWEITE:Wollt lei wissen, ob stimmt, doss olles untageht.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 16.9.2022)