Donatella Ceccarelli ist Vorstandsvorsitzende der Flick- Privatstiftung. Sie war 31 Jahre lang am Kapitalmarkt und im Asset-Management in Frankfurt, London, Mailand und Wien tätig. Sie ist unter anderem Aufsichtsrätin der AMG.

Foto: HO

"Ich gebe gerne meine Erfahrungen in der Medizin, der Wissenschaft und der Forschung an junge Kolleginnen weiter."



Renate Kain leitet das Klinische Institut für Pathologie der MedUni Wien. Nach ihrer Facharztausbildung in Pathologie und Molekularpathologie folgten Forschungsaufenthalte an der La Jolla Cancer Research Foundation in Kalifornien und an der University of Aberdeen.