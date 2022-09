Unter anderem ist das Erweiterungspack "Highschool-Jahre" kostenpflichtig erhältlich. Foto: EA/Maxis

Das Basisspiel von "Die Sims 4" wird ab dem 18. Oktober auf PC und Mac über die Plattformen Origin und Steam sowie auf den Konsolen Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X/S kostenlos erhältlich sein, wie Electronic Arts und Maxis gemeinsam verkündeten.

Gleichzeitig kündigten die Unternehmen an, dass man "noch bestrebter denn je" sei, "neue und bedeutsame Erlebnisse für Spielende zu entwickeln, sodass es in absehbarer Zukunft weitere Packs, Sets und Sims-Expresslieferungen geben wird." Was bedeutet: Das kostenlose Basisspiel soll als Vehikel dazu dienen, künftig mehr kostenpflichtige Add-ons zu verkaufen. Wer das Spiel bis 17. Oktober doch noch kauft, erhält das "Wüstenoase-Set" gratis.

Am 18. Oktober 2022 um 19 Uhr will man den Fans im Rahmen eines "Behind The Sims Summit"-Livestreams auf Youtube und Twitch zeigen, welche dieser Add-ons derzeit in Arbeit sind. (red, 16.9.2022)