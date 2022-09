9.05 MATINEE

Das RSO Wien aus der Royal Albert Hall – BBC Proms 2022 Das ORF Radio-Symphonie orchester Wien gastierte unter der Leitung seiner Chefdirigentin Marin Alsop erstmals bei den BBC Proms. Neben Bartók, Prokofjew und Dvorák auf dem Programm: Heliosis, ein Werk der jungen österreichischen Komponistin Hannah Eisendle. Bis 11.00, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Zu Gast ist Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft. Die Fragen stellen Hanna Kordik (Die Presse) und Christoph Varga (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.20 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – In tödlicher Mission (For Your Eyes Only, GB/USA 1981, John Glen) Roger Moores bester Einsatz als James Bond mit einer geheimnisvollen Carole Bouquet und einem Finale im Meteora-Kloster. Bis 16.00, Vox

20.15 HITCHCOCK

Die Vögel (The Birds, USA 1962, Alfred Hitchcock) Verlegertochter Melanie Daniels (Tippi Hedren) will sich bei Anwalt Mitch Brenner (Rod Taylor) für einen Streich revanchieren und fährt mit zwei Liebesvögeln an die Pazifikküste nach Bodega Bay, wo sich nach Vögelangriffen eine apokalyptische Situation entspinnt. Auf Basis einer Erzählung von Daphne du Maurier und Zeitungsberichten destillierte Alfred Hitchcock ein Meisterwerk über Angst, sexuelle Macht und den Horror der Natur. Anschließend blickt die Hauptdarstellerin in der Doku Tippi Hedren und die wilden Tiere zurück. Bis 23.05, Arte

Fährt nach Bodega Bay an der Pazifikküste, um sich für einen Streich zu revanchieren: Tippi Hedren in Alfred Hitchcocks "Die Vögel" – Arte, 20.15 Uhr. Foto: Universal City Studios

20.15 "HARRY POTTER"-WELT

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (Fantastic Beasts and Where to Find Them, USA 2016, David Yates) Mit ungewöhnlichem Handgepäck reist Newt Scamander (Eddie Redmayne) in das New York des Jahres 1926. Eine Verwechslung und Zaubereien sorgen für allerlei Aufruhr. Auftakt zu einer rund 70 Jahre vor der Harry Potter-Saga angesiedelten Filmreihe nach den Büchern von Joanne K. Rowling. Bis 23.00, Sat1

22.10 BÜHNE

Aus Schloss Esterházy: Herbstgold-Festival Geigenstar und Künstlerischer Leiter Julian Rachlin lädt zum Eröffnungskonzert im Schloss Esterházy in Eisenstadt, wo er als Solist und Dirigent am Pult des Chamber Orchestra of Europe fungiert. Bis 0.15, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Das große Zittern – Wie lange reicht unsere Energie? Bei Claudia Reiterer diskutieren Manfred Weber (Vorsitzender der EVP-Fraktion im EU-Parlament), Stefan Kaineder (Landesrat OÖ, Die Grünen), Ex-Verbund-Vorstand Wolfgang Anzengruber, Barbara Blaha (Momentum-Institut) und Hotelier Christian Harisch. Bis 23.05, ORF 2

23.50 KOMÖDIE

Little Joe – Glück ist ein Geschäft (A/D/GB 2019, Jessica Hausner) Die alleinerziehende Wissenschafterin Alice (Emily Beecham) entwickelt eine neue Pflanze, genannt Little Joe, die glücklich machen soll. Von Jessica Hausner stimmig und mit feiner Ironie in Szene gesetzt. Bis 1.30, ARD