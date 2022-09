Die aktuellen Strom- und Gaspreise sorgen für Unmut. Foto: imago images/Joko

Die Turbulenzen am Energiemarkt gehen auch an jenen nicht spurlos vorbei, die eigentlich beim Sparen helfen wollen – und so erhöht auch der von Eveline Steinberger-Kern gegründete Service Energy Hero seine Preise, wie das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden per E-Mail mitteilt.

Demnach kostet die Dienstleistung von Energy Hero ab sofort pro Zähler 49 Euro jährlich anstatt bisher 36 Euro. Zwei Zähler – also etwa wenn man zusätzlich zu Strom auch Gas über den Service verwalten lässt – kosten nun jährlich 79 Euro. Jeder weitere Zähler kostet nun zusätzlich 30 satt bisher 18 Euro.

Automatischer Wechsel

Zum Geschäftsmodell von Energy Hero gehört es, dass nach Ablauf der Bindung – meist nach einem Jahr – der Kunde automatisch zum günstigsten Anbieter gewechselt wird. Dadurch sollen sich die Kundinnen und Kunden nicht nur Geld, sondern auch Zeit sparen, da das händische Vergleichen von Tarifen entfällt. Für diesen Service verlangt Energy Hero jene jährliche Gebühr, die nun erhöht wurde.

Das Unternehmen begründet die Erhöhung mit dem erhöhten Serviceaufwand, zumal "Kundinnen und Kunden zahlreiche Fragen bei Kündigungen oder Tarifanpassungen haben, wir die AGB von Energieanbietern kontrollieren müssen und wir auch deren Kreditwürdigkeit immer wieder versuchen einzuschätzen und Kundinnen und Kunden teils mehrmals pro Jahr gewechselt werden müssen".

Widerspruch möglich

Die Änderung der Servicegebühr tritt erst mit dem nächsten Fälligkeitsdatum derselben in Kraft. Bestandskunden haben auch die Möglichkeit, den Inhalten der besagten Mail innerhalb von 14 Tagen zu widersprechen – in dem Fall gelten für sie weiterhin die alten Preise. (stm, 16.9.2022)