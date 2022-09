Die Verfolgungsjagd in der Nacht auf Freitag endete nahe Fischamend. Der Fahrer wurde festgenommen. Er hatte Angst wegen nicht bezahlter Verwaltungsstrafen

Die Polizei konnte den Pkw-Lenker nahe Fischamend stoppen (Symbolbild). Foto: AP/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Wien – Ein 18-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach vorherigem Überfahren einer roten Ampel mit bis zu 250 km/h vor der Polizei geflüchtet. Die anschließende Verfolgungsfahrt von Wien nach Niederösterreich führte über die A23 Richtung Norden, über Favoriten in Richtung Schwechat und endete nahe Fischamend. "Er hatte Angst wegen noch zu zahlender Verwaltungsstrafen und wollte nicht in Haft gehen", erklärte Polizeisprecher Markus Dittrich den Fluchtgrund.

Gegen 22.45 habe der 18-Jährige eine rote Ampel an der Kreuzung Perfektastraße und Altmannsdorfer Straße missachtet und wollte sich daraufhin nicht von der Polizei anhalten lassen. Während der Fahrt mit bis zu 250 km/h gefährdete der Lenker etliche andere Lenker, Fahrradfahrer und einen Fußgänger, "der nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision verhindern konnte", hieß es in der Aussendung am Freitag.

Auf Höhe Fischamend wurde der flüchtende Fahrer letztendlich festgenommen. Bei einer Fahrzeugdurchsuchung fanden die Beamten gestohlene Kennzeichen. (APA, red, 16.9.2022)