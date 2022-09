Die 22-jährige Mahsa Amini war in Teheran verhaftet worden, weil sie ihren Hidschab nicht so trug wie vorgeschrieben. Wenig später war sie hirntot. Die Familie spricht von Misshandlung

Im Iran müssen sich Frauen an strenge Kleidungsvorschriften halten. Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Teheran – Die 22-jährige Mahsa Amini ist am Freitag in Teheran verstorben. Das berichteten iranische Medien unter Berufung auf Angaben von Angehörigen. Die junge Frau war ihrem Bruder zufolge am Dienstagabend von der Sittenpolizei in Teheran verhaftet worden, weil sie ihren Hidschab nicht so trug wie vorgeschrieben. Auf einem Polizeirevier sollten "Aufklärungs- und Schulungsmaßnahmen" erfolgen.

Danach wurde sie in einem Krankenwagen aus dem Gebäude gefahren, kurz darauf stellten Ärzte ihren Hirntod fest. Die Polizei spricht von einem plötzlichen Herzinfarkt. Die Familie beschuldigt die Einsatzkräfte der Misshandlung. Aminis Bruder sagte iranischen Medien, im Krankenhaus habe er deutliche Spuren von Misshandlungen gesehen, ihr Gesicht sei "geschwollen und ihre Beine voller blauer Flecken" gewesen. Die Polizei wies jegliche Misshandlungsvorwürfe zurück.

In sozialen Medien sorgte das Schicksal von Amini für Entsetzen und Empörung. Das iranische Innenministerium und die Staatsanwaltschaft kündigten eine Untersuchung des Falls an. (Reuters, maa, 16.9.2022)