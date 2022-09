WISSEN: Der Erbe des Löwen

Ahmad Massoud wurde 1989 in Pandschir geboren – in jenem Jahr, als sich die Sowjetunion nach zwanzig Jahren Krieg aus Afghanistan zurückzog. Als er zwölf Jahre alt war, wurde sein Vater Ahmad Schah Massoud von der Al-Kaida ermordet. Er wird noch heute wegen seiner tragenden Figur im Widerstand gegen die Sowjets als "Löwe von Pandschir" verehrt. Massoud Junior studierte in London. 2019 trat er dann in seiner Heimat öffentlich in Erscheinung, um das politische Erbe seines Vaters anzutreten. Seit der Taliban-Rückkehr lebt er Tadschikistan.