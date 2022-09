Timothée Chalamet ist der erste Mann auf dem Cover des britischen Magazins. Foto: Reuters/GUGLIELMO MANGIAPANE

Eine leichte Entscheidung soll es nicht gewesen sein. Erst zögerte Edward Enninful, Chefredakteur der britischen Vogue, den Schauspieler Timothée Chalamet auf den Titel zu heben. Die Frage, die ihn beschäftigte: Brauchen Männer noch mehr Sichtbarkeit? Am Ende siegte dann doch der Wille, mit einer 106 Jahre alten Tradition zu brechen. So lange waren auf dem Cover der britischen Vogue ausschließlich Frauen abgebildet, Männer wurden in Ausnahmefällen als Begleitung geduldet.

Um eine revolutionäre Entscheidung handelt es sich bei jener für den US-Amerikaner als Titelmodel dennoch nicht. Eher um einen ausgesprochen cleveren Schachzug des Verlagshauses Condé Nast. Mit dem Schauspieler kann man kaum etwas falsch machen, sogar Anzeigenkunden haben an ihm eine Freude. Der 26-Jährige mit den dunklen Locken gilt als Everybody’s Darling Hollywoods, die Modeindustrie liebt ihn für seine Frische und Experimentierfreudigkeit.

Sicherer Instink für Zeitgeist

Chalamet, 1995 in New York als Kind eines Franzosen und einer Amerikanerin geboren, weiß sich geschickt zwischen Arthouse und Blockbuster zu positionieren. Mit Call Me by Your Name, der Liebesgeschichte zweier Männer, feierte er vor fünf Jahren seinen Durchbruch, es folgten Rollen in Greta Gerwigs Filmen Lady Bird und Little Women sowie Denis Villeneuves Science-Fiction-Epos Dune.

Noch dazu besitzt der 26-Jährige einen sicheren Instinkt für den Zeitgeist: Chalamet hat keine Angst vor der großen Selbstinszenierung, im Gegenteil. Er versteht den roten Teppich als modische Spielwiese. Anlässlich der Oscars ließ er sich mit nacktem Oberkörper fotografieren, darüber trug er nicht mehr als eine Smokingjacke aus der Frauenkollektion des Luxusmodeherstellers Louis Vuitton.

Bei den Filmfestspielen in Venedig herrschte zuletzt große Aufregung, als er in einem roten, rückenfreien Overall des Designers Haider Ackermann auftauchte. Es kam, wie es kommen musste. Kein "Best of Red Carpet" der Magazine kam ohne den 26-Jährigen aus, auf Instagram wurde das Outfit unendlich oft geteilt.

Zwischen den Schauspielkollegen in den konventionellen Anzügen fallen Chalamets Auftritte in Hollywood noch immer aus dem Rahmen. Dabei inszeniert sich der US-Amerikaner so wie viele Mittzwanziger auf den Social-Media-Plattformen: sexy und ohne Angst vor althergebrachten Rollenbildern. Das britische Vogue-Cover war also nur eine Frage der Zeit. (Anne Feldkamp, 16.9.2022)