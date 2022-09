Der Attersee ist bei Seglern und Tauchern sehr beliebt (Symbolbild). APA

Steinbach am Attersee – Am Freitag ist es am Attersee erneut zu einem Tauchunfall gekommen. Ein 54-Jähriger bekam während eines Tauchgangs Probleme und wurde von seinen Kollegen geborgen, so die Erstmeldung der Polizei. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Der Mann wurde in eine Spezialklinik nach Bayern geflogen.

Eine fünfköpfige polnische Gruppe unternahm einen Tauchgang beim Einstieg "Ofen" in Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck), als einer der Männer plötzlich Probleme bekam. Ein zweiter Mann bemerkte dies und half ihm beim Auftauchen. Der 54-Jährige sank jedoch erneut ab, bevor die Taucher ihn gemeinsam an Land bringen konnten. Der Verunglückte war nach seiner Bergung bei Bewusstsein und wurde in die Unfallklinik Murnau (Bayern) geflogen, die über eine Druckkammer verfügt.

Der Tauchunfall ist bereits der zweite in diesem Jahr beim Taucheinstieg Ofen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Im August war eine Tauchschülerin aufgrund eines Herzproblems während eines Tauchgangs in Unterach am Attersee ums Leben gekommen. (APA, 16.9.2022)