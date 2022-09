Trotz der Turbulenzen der vergangenen Wochen, will derzeit niemand in der FPÖ eine Debatte um den Parteichef starten. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Nach 88,2 Prozent bei seiner Kür im Juni 2021 und einem heftigen blauen Gewitter vor ein paar Wochen stellt sich Herbert Kickl heute auf dem Bundesparteitag in St. Pölten seiner Wiederwahl

Wie fest sitzt FPÖ-Chef Herbert Kickl im Sattel? Eine Antwort in Zahlen wird er dazu heute Samstag erhalten. Kickl stellt sich nämlich bei einem Bundesparteitag in St. Pölten seiner erstmaligen Wiederwahl. Dieser Tag wird ein erster Gradmesser dafür, über wie viel Rückhalt er nach den Turbulenzen der jüngsten Zeit in den eigenen Reihen verfügt. Als Kickl im Juni 2021 zum Parteichef gekürt wurde, fuhr er mit 88 Prozent zwar kein sensationelles, aber ein respektables Ergebnis ein.

Kämpfer für Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit

Vor dem Messe-, Kongress- und Veranstaltungszentrum in St. Pölten nahm eine Blasmusikkappelle FPÖ-Chef Herbert Kickl, den Präsidentschaftskandidaten Walter Rosenkranz und Niederösterreichs Landesparteichef Udo Landbauer in Empfang. Schließlich zog Kickl in Begleitung sämtlicher blauer Landesparteichefs, unter martialischen Musikklängen und unter Applaus in die Veranstaltungshalle ein. "Kompromisslos für Österreich" ist auf der Bühne zu lesen. Ankündigen ließ er sich als Kämpfer für Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit". Erwartet wurden mehr als 600 Delegierte und rund 700 Teilnehmer. Am Programm stehen neben der Wiederwahl von Kickl auch einige Anträge und ein Auftritt des freiheitlichen Hofburgkandidaten Walter Rosenkranz.

FPÖ-Chef Herbert Kickl und Präsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz wurden von einer Blasmusikkappelle in St. Pölten empfangen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Eröffnet wurde der Parteitag durch den niederösterreichischen Landesparteichef Udo Landbauer. Kickl bezeichnet Landbauer als "Kapitän", ehe er das Wort an Kickl übergibt. In seiner Rede zitiert Herbert Kickl eingangs den deutschen Ex-Kanzler Willy Brand (SPD): "Wenn ich sagen soll, was mir neben dem Frieden wichtiger sei als alles andere, dann lautet meine Antwort ohne Wenn und Aber: Freiheit. Die Freiheit für viele, nicht für die wenigen. Freiheit des Gewissens und der Meinung. Auch Freiheit von Not und von Furcht." Die FPÖ sei eine Partei, "die weiß, was es heißt, den Begriff der Freiheit nicht nur auszusprechen, sondern zu leben", sagt Kickl.



Und Kickl macht auch klar, wohin die Reise gehen soll und was das Ziel ist: "Wir werden so stark sein müssen bei der Nationalratswahl, dass sich eine linke Mehrheit in Östereich nicht ausgeht, das ist das Ziel", sagt Kickl. Und er hat auch noch ein zweites Ziel: "Wir müssen so stark werden, dass sich eine mögliche Zweierkoalition nur noch mit der Freiheitlichen Partei ausgeht."

Blaues Gewitter im August

Die FPÖ und Herbert Kickl haben im August ein heftiges blaues Gewitter durchlebt. Hans-Jörg Jenewein, Ex-Nationalratsabgeordneter und rechte Hand Kickls, soll bekanntlich eine anonyme Anzeige gegen Parteikollegen in der Wiener FPÖ verfasst haben, in der diesen der Missbrauch von Fördermitteln und persönliche Bereicherung vorgeworfen werden. Jenewein trat nach Bekanntwerden der Anzeige aus der Partei aus. Kurz danach wurde ein Suizidversuch Jenweins bekannt. Dass es angesichts der Causa Jenewein in der Partei rumort, hat Kickl zuletzt bestritten.

Nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen demonstriert die FPÖ jedenfalls Geschlossenheit. Nicht einmal Kickls schärfste Kritiker haben aktuell ein Interesse daran, eine Obmanndebatte vom Zaun zu brechen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass mehrere Wahlen vor der Tür stehen. Klar ist auch: Seit Kickl Parteichef ist, ging es in den Umfragen konstant bergauf. Man befindet sich wieder ungefähr dort, wo die Partei vor dem Ibiza-Video, das im Mai 2019 publik wurde, lag. Steigende Umfragewerte sehen alle in der Partei mit Wohlwollen. Doch die Mittel, mit denen dieser Aufwärtstrend gelungen ist, schmecken wahrlich nicht allen. Die einen lieben Kickls Frontalangriff und radikalen Oppositionskurs, die anderen wünschen sich hingegen mehr Kompromissbereitschaft und Verbindlichkeit. (Sandra Schnieder aus St. Pölten, 17.9.2022)