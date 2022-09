In der Vergangenheit hat Israel wiederholt Ziele in Syrien angegriffen. Foto: APA/AFP/Satellite image ©2022 Ma

Damaskus – Bei einem israelischen Luftangriff auf den Großraum Damaskus sind nach syrischen Angaben fünf Soldaten getötet worden. Wie das Verteidigungsministerium am Samstag mitteilte, galt der Angriff dem internationalen Flughafen sowie anderen Orten im Süden der Hauptstadt. Die syrischen Luftabwehrsysteme hätten die meisten Raketen abfangen können, es seien aber auch Sachschäden entstanden. Es blieb zunächst unklar, ob der Flugbetrieb beeinträchtigt wurde. Das israelische Militär erklärte, es gebe keine Stellungnahmen zu Berichten aus dem Ausland ab.

Israel hat in der Vergangenheit wiederholt Ziele in Syrien angegriffen und dies als Schläge gegen iranische und vom Iran unterstützte Kräfte in dem Land bezeichnet. Diplomaten- und Geheimdienstkreisen zufolge schwenkte der Iran zuletzt verstärkt darauf um, seinen Verbündeten in Syrien oder auch der Hisbollah im Libanon Waffen per Flugzeug zu liefern. (Reuters, 17.9.2022)