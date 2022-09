Erler/Miedler holen dritten Punkt – Nun in Qualifikationsrunde um Platz in Finals 2023

In Tulln wird gutes Tennis geboten. Foto: APA/

Tulln – Österreichs Davis-Cup-Team hat am Samstag in Tulln den erwarteten Heim-Erfolg über Pakistan gefeiert. Alexander Erler und Lokalmatador Lucas Miedler holten im Doppel gegen Aisam-ul-Haq Qureshi/Aqeel Khan schon bei der ersten Möglichkeit den dritten Punkt im Play-off nach der 2:0-Führung vom Vortag. Erler/Miedler, die in der Vorwoche in Tulln auch das Challenger-Turnier gewonnen haben, siegten 6:3,6:3.

Damit ist Österreich wieder in der Qualifikationsrunde, die diesmal schon Anfang Februar 2023 gespielt wird, und kämpfen um einen Platz beim lukrativen Davis-Cup-Finalturnier. Die Auslosung dafür erfolgt am Dienstagnachmittag in London, der ÖTV hofft auf ein Heimspiel.

Am Vortag hatten Jurij Rodionov und Davis-Cup-Debütant Filip Misolic ohne Satzverlust für die ersten beiden Punkte der Gastgeber gesorgt. (APA, 17.9.2022)

Ergebnisse vom Tennis-Davis-Cup zwischen Österreich und Pakistan in Tulln (Freiluft, Sand):

ÖSTERREICH – PAKISTAN Zwischenstand 3:0

Freitag:

Jurij Rodionov – Muhammad Shoaib 6:3,6:1 Filip Misolic – Muzammil Murtaza 6:1,7:6(4)

Samstag:

Alexander Erler/Lucas Miedler – Aisam-ul-Haq Qureshi/Aqeel Khan 6:3,6:3

Österreich spielt damit Anfang Februar 2023 in der Qualifikationsrunde um einen Platz beim großen Final-Turnier. Die Auslosung folgt am Dienstagnachmittag.