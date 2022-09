In dieser Galerie: 2 Bilder Die beiden Royals wurden von der Menge mit Applaus und Jubel begrüßt. Foto: APA/AFP/ISABEL INFANTES Vater und Sohn besuchten die wartenden Menschen am Samstagmittag in der Nähe des Lambeth Palace am Südufer der Themse. Foto: REUTERS/TOM NICHOLSON

London – König Charles III. und Thronfolger Prinz William haben der kilometerlangen Warteschlange zum aufgebahrten Thron von Queen Elizabeth II. in London einen Überraschungsbesuch abgestattet. Vater und Sohn tauchten am Samstagmittag in der Nähe des Lambeth Palace am Südufer der Themse auf.

Sie sprachen mit Wartenden, die dort bis zu 24 Stunden lang ausharren, um der Queen einen letzten Besuch abzustatten und sich zu verabschieden. Die Menge begrüßte die beiden Royals mit Applaus, Jubel und "God save the King"-Rufen.

"Ich hoffe, Sie sind nicht allzu durchgefroren", sagte der neue König der BBC zufolge zu einer Frau in der Schlange. Die Temperaturen hatten in der Nacht in London einstellige Werte erreicht. Ein Security-Mitarbeiter ermahnte die Wartenden, ihre "Handys wegzustecken, Hände zu schütteln und den Moment zu genießen".

Sarg bis Montag aufgebahrt

Der Andrang zum Abschied am Sarg von Queen Elizabeth II. reißt nicht ab. Tausende Trauernde harrten entlang der Themse in London über mehrere Kilometer aus, um der Königin ihre Ehre zu erweisen.

Der geschlossene Sarg der Queen ist noch bis zum Montagmorgen in der Westminster Hall des britischen Parlaments aufgebahrt, bevor dann das Staatsbegräbnis für die Königin, die 70 Jahre lang auf dem Thron saß, ansteht. Ihre acht Enkel – einschließlich der Prinzen William und Harry – halten am Samstagabend eine 15-minütige Totenwache. (APA, 17.9.2022)