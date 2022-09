Tirolerin fuhr in Haderslev am Podest vorbei

Kein erneuter Titelgewinn für Mona Mitterwallner. Foto: Imago/Daniel Lea

Haderslev – Titelverteidigerin Mona Mitterwallner ist bei der Mountainbike-Marathon-WM in Haderslev (Dänemark) am Samstag auf Rang acht gefahren. WM-Gold auf der 88-km-Strecke ging zum zweiten Mal nach 2019 an die Französin Pauline Ferrand-Prévot, die heuer auch schon die WM-Titel im Cross Country und Short Track geholt hatte.

Bei den Männern (120 km) siegte der Neuseeländer Sam Gaze, bester Österreicher war Karl Markt als 13.