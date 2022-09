Lewandowski und Depay schießen die Katalanen vorübergehend an die Tabellenspitze. Bei den Gästen sah Verdu bereits in der 14. Minute Rot

Robert Lewandowski trug sich gegen Elche in die Torschützenliste ein. Foto: REUTERS/Albert Gea

Barcelona – Vier Tage nach der Champions-League-Niederlage in München hat der FC Barcelona zumindest für kurze Zeit die Tabellenführung in Spanien übernommen. Die Katalanen besiegten das früh dezimierte Gastteam aus Elche durch einen Doppelpack von Robert Lewandowski (34., 48.) mit 3:0 (2:0). Neben dem polnischen Torjäger, der bei acht Toren in sechs Ligaspielen hält, traf Memphis Depay zum 2:0 (41.).

Die Gäste hatten bereits in der 14. Minute Abwehrspieler Gonzalo Verdu durch eine Rote Karte verloren. Kurz vor der Halbzeit wurde auch Elche-Coach Francisco Rodriguez per Roter Karte von der Bank verwiesen.

Der Liga-Start von "Barca" ist bei fünf Siegen und einem Remis (18:1 Tore) mittlerweile ansehnlich. Vor dem Derbi madrileño zwischen Atletico und Real (Sonntag/21 Uhr) liegt das Team von Xavi einen Punkt vor den "Königlichen". (APA, sid, 17.9.2022)