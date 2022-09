"In vielerlei Hinsicht fühlt man sich bei Steins 'Der Mörder in mir' an Claude Chabrols Klassiker 'Vor Einbruch der Nacht« aus dem Jahr 1971 erinnert. Auch hier folgen wir einem Mörder durch sein von Ritualen bestimmtes bürgerliches Leben, das trotz aller äußerer und innerer Erschütterung wie am Schnürchen läuft", so Christian Buß im "Spiegel".