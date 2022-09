Grund sind Verletzungen der Grundrechte und Rechtsunsicherheiten. Der Beschluss wird mit qualifizierter Mehrheit getroffen – das Veto von nur einem Land würde ihn also nicht verhindern

Die EU-Kommission verschärft die Gangart gegenüber Ungarns Premier Viktor Orbán: Dem Land sollen EU-Subventionen in Höhe von rund sieben Milliarden Euro gestrichen werden. Foto: imago images/Belga

Brüssel/Budapest – Die EU-Kommission will Ungarn wegen Verletzungen der Grundrechte und Rechtsunsicherheiten bis auf weiteres Subventionen im Umfang rund 7,5 Milliarden Euro verweigern. Es sei nicht garantiert, dass EU-Gelder aus Förderprogrammen des Kohäsionsfonds rechtsstaatlich konform verwendet werden. Das hat das Kollegium am Sonntag in Brüssel beschlossen.

Der für das Budget zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) trug einen entsprechenden Vorschlag vor und erklärte, das Geld aus dem EU-Haushalt sei in Ungarn nicht ausreichend vor Missbrauch geschützt. Zugleich würdigte er die Zusagen, die die ungarische Regierung zuletzt gemacht hatte, um die bestehenden Unzulänglichkeiten zu beseitigen. "Ungarn hat sich tatsächlich bewegt".

Eingeleitet hatte die Kommission das Verfahren nach dem sogenannten EU-Rechtsstaatsmechanismus bereits im April im Zuge des Wiederaufbaufonds. Staaten, die die Grundrechte nicht einhalten und in denen es Zweifel an der korrekten Verwendung von EU-Subventionen gibt, müssen mit dieser Maßnahme rechnen.

Keine Einstimmigkeit nötig

Entscheiden muss über den Vorschlag nun der EU-Ministerrat, in dem die Regierungen der 27 Mitgliedstaaten vertreten sind. Der Beschluss wird mit qualifizierter Mehrheit getroffen, dem Vorschlag müssen also mindestens 15 Länder mit mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung zustimmen. Das Veto von nur einem Land kann den Beschluss also nicht verhindern.

Der Rat hat nun vier Wochen Zeit, den Fall zu prüfen und einer Entscheidung zuzuführen. Theoretisch kann das bis zu drei Monate verschoben werden. Ungarn ist der größte Nettoempfänger von EU-Geldern, gemessen an Landesgröße und Wirtschaftskraft. (Thomas Mayer, red, 18.9.2022)