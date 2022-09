Vorarlberger putzen Jungbullen 6:0 weg, die nach dritter Niederlage in Folge in einer Krise stecken

Liefering-Trainer Fabio Ingolitsch hat eine Krise zu bewältigen. Foto: APA/Eva Manhart

Grödig/Graz – Der FC Dornbirn ist in der 2. Fußball-Liga in einer bestechenden Form. Am Sonntag gewannen die Vorarlberger beim FC Liefering mit 6:0, wobei Stürmer Renan vier Tore schoss.

Nach der Pause gelang dem Brasilianer ein lupenreiner Hattrick, er besiegelte damit den dritten Sieg des Liga-Zehnten in Folge. Auf eine solche Konstanz kann derzeit kein anderer Club in der zweithöchsten Spielklasse verweisen. Der fünftplatzierte FAC und Sturm Graz II trennten sich 0:0. (APA, 18.9.2022)