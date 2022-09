Beten mit Hofburg-Kandidat Heinrich Staudinger in der "ZiB 2"; Fahrerflucht am "Tatort" aus Stuttgart; Clown Bernhard Paul im ORF; Böhmermann über Ingame-Käufe

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Serienstart: "Das realistischste 'Star Wars' aller Zeiten": "Andor" startet auf Disney+ – Am 21. September kommt die Serie über den Weltraumrebellen Cassian Andor. Hauptdarsteller Diego Luna über seine Rolle und die bis dato düsterste "Star Wars"-Serie

TV-Tagebuch: Hilft Beten als Bundespräsident? Kandidat Heinrich Staudinger bei Martin Thür in der "ZiB 2" – Vaclav Havel und die Corona-Maßnahmengegner – Die Präsidentschaftswahl als Wartezimmer der Erkenntnis



TV-Tagebuch: Machen, als ob nichts ist: Stuttgarter "Tatort" am Sonntag – Kommissare Lannert und Bootz sind einem fahrerflüchtigen Lenker auf der Spur – und bekommen den ganzen zweifelhaften Charme der Carry-on-Mentalität gut situierter Leistungsträger zu spüren – Mit Forum zum Midiskutieren: Wie sehen Sie diesen neuen Fall "Der Mörder in mir"

Inserate, ORF, Förderungen: Österreichs Medienpolitik vor konkreten Schritten – Entwürfe für Regierungsinserate, neue Förderung erwartet, Medienbehörde wird besetzt

TV-Tagebuch: Ein Clown schwelgt in Erinnerungen: "Ein Clown – ein Leben" mit Bernhard Paul am Sonntag im ORF – Paul selbst führt durch die Doku und erzählt mit authentischer Ehrlichkeit, wie sein ganzes Leben einer heute fast vergessenen Kunstform gewidmet war

Böhmermann vs. Böhmermann: Deutscher Satiriker übt scharfe Kritik an Mikrotransaktionen – In der "ZDF Magazin Royale"-Folge über Ingame-Käufe nimmt der Gastgeber sich per "Reaction"-Format auch selbst aufs Korn



Forum+: Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Das große Zittern – Wie lange reicht unsere Energie? – Ab 22.10 Uhr in ORF 2

10 Einschaltungen am Stück: Nutzer sauer auf Youtube wegen Werbungs-Marathon – Die Einblendung so vieler nicht überspringbaren Promotionvideos hintereinander war laut der Plattform ein nunmehr beendetes Experiment

Switchlist: Die Vögel, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Little Joe – Glück ist ein Geschäft, Aus Schloss Esterházy: Herbstgold-Festival – TV-Hinweise für heute Abend.

