Derzeit werden 50 mit dem Coronavirus infizierte Personen auf Intensivstationen behandelt. Foto: imago images/Martin Wagner

Wien – Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) veröffentlichte am Sonntag neue Zahlen zum Coronavirus. Demnach gab es österreichweit 4.696 Neuinfektionen mit Sars-Cov-2. Zudem wurden in den letzten 24 Stunden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 390,2 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Derzeit werden 825 infizierte Personen in Krankenhäusern behandelt. 50 Corona-positive Personen befinden sich auf Intensivstationen. (red, 18.9.2022)