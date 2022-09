9.00 TRAUERFEIER

Abschied von Queen Elizabeth II. Wenn Queen Elizabeth II. am Montag in London zu Grabe getragen wird, ist der ORF mit zahlreichen Sondersendungen live dabei. Bis 19.00, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Last Exit Moldau – Ein deutscher Hafen manager am Rande Europas Der Ökonom Mathias von Tucher leitet in Moldau den internationalen Freihafen Giurgiulești an der Donau, wo ukrainische Waren umgeschlagen werden können. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Der Wahnsinn mit dem Essen Mit Wegen gegen die Verschwendung befasst sich eine Doku zum Auftakt des Themenmontags. Um 21.05 Uhr heißt es Lege packt aus, wenn Produktentwickler Sebastian Lege zeigt, was wirklich in vielen Fertigprodukten steckt. Um Die Tricks der Lebensmittelindustrie – Faschiertes, Wackelpudding & Co geht es ab 21.55 Uhr. Zum Abschluss stellt sich Sebastian Lege um 22.45 Uhr einer Food-Challenge. Bis 23.35, ORF 3

20.15 WESTERN

Rache für Jesse James (The Return of Frank James, USA 1940, Fritz Lang) Eisenbahnbandit Jesse James wird von seinen ehemaligen Kumpanen heimtückisch ermordet, sein Bruder Frank (Henry Fonda) nimmt daraufhin das Gesetz selbst in die Hand. Der erste, in schönstem Technicolor gefilmte Western von Fritz Lang (M) betont das Künstliche und Abstrakte und ist zugleich das Debüt von Gene Tierney (Laura). Bis 21.45, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Charles III. – wie tickt der neue König? / Generationenwechsel bei den Windsors – was sagt Österreichs Adel? / Die Zukunft des Commonwealth. Bis 22.00, ORF 2

21.45 DRAMA

Bis dann, mein Sohn (Di Jiu Tian Chang, CHN 2018, Wang Xiaoshuai) Liyun und Yaojun sind ein glückliches Paar, bis ihr Sohn leblos in einem See gefunden wird. Der dreistündige Film begleitet die beiden über den Zeitraum von 40 Jahren, in denen sie versuchen, ihr Trauma zu verarbeiten und trotz der autoritären Familienpolitik Chinas ihr Leben neu aufzubauen. Hauptdarstellerin Mei Yong und Darsteller Wang Jingchun wurden beide bei der Berlinale ausgezeichnet. Bis 0.40, Arte

Versucht nach dem Verlust ihres Kindes, ihr Leben neu aufzubauen: Mei Yong in "Bis dann, mein Sohn", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Dongchun Films

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Starke Gefühle Den Ursachen feindseliger Gefühle versucht das Philosophicum Lech auf den Grund zu gehen. Au ßerdem geht es um das Faszinosum Monarchie – eine kulturhistorische Betrachtung. Ab 23.25 Uhr ist in der Reihe Ikonen Österreichs die Doku Die Faszination des Nutzlosen zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.10 KÜNSTLERBIOGRAFIE

Meine Zeit mit Cézanne (Cézanne et moi, B/F 2016, Danièle Thompson) Von gegenseitiger Bewunderung ebenso wie von Konkurrenz ist die Freundschaft geprägt, von der Danièle Thompson in seinem Spielfilm erzählt: Der Schriftsteller Émile Zola (Guillaume Canet) und der Maler Paul Cézanne (Guillaume Gallienne) kannten einander bereits seit ihrer Jugend in Aix-en-Provence. Bis 0.55, MDR