Die GTA-Reihe hat viele Fans. Grafik: Rockstar Games

"Einer der größten Leaks der Videospielegeschichte", ein "Albtraum" für den Hersteller: Mit diesen Worten umschreibt Bloomberg-Reporter Jason Schreier, was dem Spielehersteller Rockstar Games am Wochenende passiert ist. Ein Hacker hat in Online-Foren insgesamt 90 Videos mit Gameplay-Szenen von Grand Theft Auto VI veröffentlicht.

Echtheit

Bereits in den vergangenen Tagen kursierten erste angebliche Gameplay-Clips von GTA VI in sozialen Medien. Damals spekulierten viele aber noch, dass es sich um gut gemachte Fälschungen handeln könnte. Das steht jetzt nicht mehr zur Diskussion, Quellen bei Rockstar haben mittlerweile die Authentizität des Gezeigten gegenüber Schreier bestätigt.

Die zusammen rund 3 GB großen Videos kursieren mittlerweile in vielen Kopien bei Sozialen Medien und auch auf Youtube. In einem der Videos ist ein Charakter namens Lucia zu sehen, wie er ein Restaurant ausraubt und dabei Geiseln nimmt. Ein anderer Clip spielt in einer U-Bahn, die "Vice City Metro" genannt wird, was darauf verweist, dass Handlungsort erneut eine fiktionalisierte Version von Miami sein könnte. Das würde auch mit früheren Gerüchten übereinstimmen.

Entwicklungsstand

Die Clips machen aber auch eines klar: Fertig ist das Spiel noch lange nicht. So sind viele Platzhaltertexte und zahlreiche Debugging-Informationen zu sehen. Unklar bleibt zudem, wie alt die Videos sind, also ob es sich um einen aktuellen Entwicklungsstand handelt oder doch schon etwas ältere Bilder.

Hacker

Interessant ist auch, wie der Leak abgelaufen ist. Der dafür Verantwortliche ist nach eigenen Angaben nämlich dieselbe Person, die erst vor wenigen Tagen bei Uber eingebrochen ist und dabei Zugriff auf zahlreiche interne Tools hatte. Das legt die Vermutung nahe, dass auch diesem Leak ein Einbruch vorangegangen ist.

Der Leaker betont jedenfalls, dass das erst der Anfang sein soll. Schon bald sollen weitere Daten folgen – darunter auch Teile des Quellcodes von GTA V und GTA VI. Spätestens dann wäre wohl für Rockstar eine Art Super-GAU erreicht.

Die fertige Version des Spiels soll nach aktuellen Informationen frühestens in zwei Jahren veröffentlicht werden. (apo, 18.9.2022)