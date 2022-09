Harte Zeiten für Franco Foda. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Lausanne – Falls die Situation in Zürich für Franco Foda noch ungemütlicher werden konnte, so ist sie das am Sonntag geworden: Der amtierende Schweizer Fußball-Meister unter der Ägide des ehemaligen ÖFB-Teamchefs scheiterte nämlich im Cup-Achtelfinale mit 2:3 nach Verlängerung am Zweitligisten Lausanne. Bis zur 95. Minute hatte Fodas FCZ 2:1 geführt, doch dann erzielte der spätere Matchwinner Aldin Turkes den Ausgleich für den von Ex-Altach-Trainer Ludovic Magnin betreuten Außenseiter.

Foda ist mittlerweile mit sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Folge konfrontiert, erfuhr nach dem Cup-Aus aber rückenstärkende Worte von Präsident Ancillo Canepa. "Trotz allen Treuschwüren könnte Franco Foda am Sonntag sein letztes Spiel als FCZ-Trainer erlebt haben", schrieb indes die "Neue Zürcher Zeitung". (APA, 18.9.2022)