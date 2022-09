Raimann, hier im Bild beim NFL-Combine, kam auch im zweiten Saisonspiel der Indianapolis Colts zum Einsatz. Foto: APA/JUSTIN CASTERLINE

Jacksonville (Florida) – Österreichs NFL-Footballer Bernhard Raimann ist am Sonntag auch im zweiten Saisonspiel seiner Indianapolis Colts zum Einsatz gekommen. Allerdings gingen die Colts bei den Jacksonville Jaguars mit einer 0:24-Schlappe vom Platz. Raimann kam unter anderem am Ende der ersten Hälfte für einen Angriff aufs Feld. In der zweiten Hälfte war sein unmittelbarer Konkurrent Matt Pryor der "starting left tackle", doch Raimann war dann später wieder auf dem Feld.

Raimann hatte am vergangenen Sonntag sein NFL-Debüt gefeiert und war damit als erster rot-weiß-roter Spieler überhaupt im Einsatz, der nicht auf der Spezialposition des Kickers spielt. Für Jaguars-Coach Doug Pederson war es der erste Sieg in dieser Funktion beim Heimdebüt. (APA, 18.9.2022)