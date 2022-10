Wie ein Einstieg in die Street Photography gut gelingen und viel Freude bereiten kann

Im Gastblog zeigt Stefan Czurda anhand eigener Beispiele, welche Grundsätze und Methoden zu beachten sind, wenn man mit Street Photography beginnen möchte.

Als ich vor knapp zwei Jahren in die wundervolle Welt der Straßenfotografie eingetaucht bin, habe ich anfangs einige Fehler gemacht. Die Motivsuche fiel mir schwer, meine Fotos waren oft mit Bildelementen überladen und eigentlich hatte ich keinen Plan, wie man nach einer Foto-Tour in der Stadt mit ansprechenden Fotos zurück kommt. Als Konsequenz wirkten meine urbanen Bilder, so wie dieses hier, viel zu unruhig.

Unruhiges Foto Foto: Stefan Czurda

Heute möchte ich einen "Keep it Simple"-Ansatz in der Street Photography vorstellen, um sich das Leben beim Fotografieren auf der Straße leichter zu machen.

Einfache Motive suchen

Wenn man beginnt, sich mit Straßenfotografie zu beschäftigen, weiß man oft gar nicht, was man fotografieren soll. Zumindest ist es mir anfangs so ergangen. Deshalb probiere ich, einfache Szenen zu isolieren, denn oft sind simple Motive leicht aufzufinden und können durchaus stimmungsvoll umgesetzt werden.

Heiligenschein Foto: Stefan Czurda

Einfache Hintergründe

Einfache, monotone und wenig strukturierte Hintergründe helfen, ein Bild ruhig zu halten. Bei Schwarz-Weiß-Fotos ist es hilfreich, wenn man auf Kontrastunterschiede zwischen Vorder- und Hintergrund Acht gibt, damit sich das Hauptmotiv klar von den Elementen im Hintergrund abheben kann.

Einfacher Hintergrund Stefan Czurda

Bei Farbfotos gilt im Wesentlichen dasselbe. Hier können zusätzlich noch gezielte Farbkontraste helfen, wichtige Bildelemente erkennbar zu machen.

Farbkontraste Foto: Stefan Czurda

Störende Bildelemente vermeiden

Störende Bildelemente lassen ein Foto nervös wirken und verhindern eine ruhige Sprache des Bildes. Dies trifft vor allem dann zu, wenn sich störende Objekte an den Bildrändern befinden. Ich versuche so gut wie möglich, störende Elemente schon während der Aufnahme zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, kann ein passender Zuschnitt helfen, die Bildränder sauber zu halten.

Vor dem Zuschnitt Foto: Stefan Czurda

Nach dem Zuschnitt Foto: Stefan Czurda

Warten und beobachten

Interessante Fotos zu schießen muss nicht kompliziert sein. Finde ich eine spannende Szene oder ansprechendes Licht in der Stadt, probiere ich, den Ort ein wenig zu analysieren und durch den Sucher der Kamera zu betrachten. Habe ich eine passende Perspektive gefunden und alle störenden Elemente entfernt, warte ich, bis etwas Spannendes passiert. Oft wartet man leider umsonst, aber mit ein wenig Geduld ergibt sich dann doch eine interessante Straßenszene.

Fliegender Schwan Stefan Czurda

Das Spiel mit Farben

Stimmungsvolle Farben und Farbkombinationen ergeben meistens interessante Motive und sind oft einfach aufzufinden. Unterwegs auf der Straße bin ich daher immer aufmerksam auf der Suche nach auffälligen Farben. Ob es nun farbenfrohe Kleidung, Haare oder Accessoires einer Person sind, oder eine besonders schöne Lichtstimmung, ist ganz egal. Tolle Farben lassen sich eigentlich immer für die Street Photography nutzen.

Regenschirm Stefan Czurda

Mit Schatten spielen

Neben Farben kann man sich auch einfache Kontrastunterschiede im urbanen Bereich zunutze machen. Steht die Sonne tief, kann mit langen Schatten gespielt und diese fotografisch genutzt werden.

Schattenspiele Foto: Stefan Czurda

Schatten im Volksgarten Foto: Stefan Czurda

Ihre Tipps!

Mit der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür, wo auf der Straße funktionierende Fotos entstehen können. Allerdings habe ich dazu selbst viel Übung und natürlich auch ein wenig Geduld benötigt. Mit einem pragmatischen Ansatz macht das Fotografieren auf jeden Fall Spaß und erleichtert anfangs den Einstieg. Weitere Beispiele meiner Street Photography finden sich auf meiner Instagram-Seite. Haben Sie noch ein paar weitere einfache Tipps zum Thema Straßenfotografie? Ich freue mich auf Ihr Feedback.(Stefan Czurda, 19.10.2022)

Weitere Beiträge im Blog