Bei den aktuellen Temperaturen, die mancherorts seit Tagen die zehn Grad nicht überschreiten, sehnt man sich die Hitze des Sommers wieder herbei – vor allem, wenn man bereits einheizen muss, um nicht zu frieren. Dieser sehr abrupte Wetterumschwung gibt schon einmal einen Vorgeschmack auf die kommenden Monate. Mit dem Wissen um die Energiekrise und die damit verbundenen Mehrkosten kann man schon jetzt damit beginnen, die Wohnung oder das Haus weitestgehend winterfit zu machen.

Wie viel Grad hat es in den Wintermonaten in Ihrer Wohnung? Foto: andresr Getty Images

Um bei den Heizkosten einzusparen, empfiehlt es sich beispielsweise, die Heizung zu entlüften, Möbel oder Vorhänge vor Heizkörpern zu entfernen oder die Türen und Fester auf ihre Dichte zu kontrollieren. Um Wärmeverlust zu vermeiden, sollten die Fensterrahmen mit aufklebbaren Isolier- oder Dichtungsbändern versehen oder die Fugendichtungen erneuert werden. Wer im Altbau lebt, kann auch mit Fensterpolstern oder Zugluftstoppern arbeiten. Auch ein programmierbares Thermostat hilft dabei, Energie zu sparen: So kann die Temperatur zum Beispiel nachts leicht abgesenkt werden, ebenso an Tagen, an denen man wenig zu Hause ist.

Stromfresser eliminieren

Auch beim Strom besteht Einsparungspotenzial. Wenn man beispielsweise darauf achtet, nur in dem Raum Licht einzuschalten, in dem man sich gerade aufhält, technische Geräte auszuschalten, anstatt sie im Stand-by-Modus zu lassen, das Gefrierfach regelmäßig abzutauen oder stromsparend Wäsche zu waschen. Natürlich gibt es einige weitere Möglichkeiten, Energiekosten zu sparen – oft gehen diese allerdings mit Verzicht einher. So zum Beispiel, wenn man künftig auf Vollbäder oder ausgedehnte Dusch-Sessions verzichtet oder die Raumtemperatur um einige Grad absenkt und sich deutlich wärmer kleidet.



Mit der Kampagne "Mission 11" gibt auch die Regierung Tipps, wie man mit einfachen Maßnahmen seinen Energiebedarf um elf Prozent reduzieren kann. Slogans wie "Dreh klein, spar ein – senke die Heiztemperatur um zwei Grad" oder "Sei ein Warmduscher. Aber mach's kurz" sollen dazu motivieren, seinen Energiebedarf zu minimieren.

Welche Schritte setzen Sie, um Energie zu sparen?

Haben Sie bereits damit angefangen, Ihr Zuhause winterfit zu machen? Beschäftigen Sie sich heuer erstmals mit dem Thema, oder praktizieren Sie das seit jeher so? Welche Erfahrungen und Tipps haben Sie für die Community? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 27.9.2022)