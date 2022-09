Branchenmagazin "Kicker" kritisiert prominentesten Neuzugang: "Selbst Keeper Neuer hatte am Ende mehr gefährliche Abschlüsse als Mané"

King Kahn nimmt seine Bayern-Stars in die Pflicht. Foto: Imago/Jose Breton

München – Oliver Kahn nimmt seine Bayern in die Verantwortung. "Die Mannschaft muss spätestens jetzt erkannt haben, dass es außer unseren eigenen Fans da draußen keinen gibt, der uns jetzt noch mal einen Meistertitel gönnen würde", sagte Kahn im Rahmen des Oktoberfestbesuchs der Münchner am Sonntag.

Dass der Abo-Meister in der Bundesliga nach einem 0:1 beim FC Augsburg mit einem Rückstand von fünf Punkten auf Tabellenführer Union Berlin nur Rang fünf belegt, bringt nicht nur Trainer Julian Nagelsmann ins Grübeln. Vor allem der als Lewandowski-Nachfolger auserkorne Sadio Mané gibt aktuell Rätsel auf. Denn der aus Liverpool gekommene Angreifer hat seit fünf Pflichtspielen nicht mehr getroffen.

Auch in Augsburg blieb Mané oft am Gegenspieler hängen. "Selbst Keeper Neuer hatte am Ende mehr gefährliche Abschlüsse als Mané", schrieb der "Kicker" fast süffisant. Der Kritisierte verweigerte sich nicht der Kritik und sagte: "Natürlich kann ich es viel besser. Das weiß ich." (APA, 19.9.2022)