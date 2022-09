Ab dem 25. November werden täglich 16 Züge des neuen spanischen Zugbetreibers Iryo zwischen Madrid und Barcelona verkehren. Foto: Getty Images/iStockphoto/Julian_Mg

Am Montag haben wir über Frankreichs neue Hochgeschwindigkeitszüge berichtet, die in viereinhalb Stunden von Paris an die Riviera fahren werden. Jetzt gibt es Neuigkeiten aus Spanien: einen neuen Hochgeschwindigkeitszug, der die größten Städte des Landes – Barcelona und Madrid – zum Kampfpreis von 18 Euro verbinden wird.

Die Verbindung wird von dem neuen spanischen Zugbetreiber Iryo angeboten, der sich zum Teil im Besitz der italienischen Trenitalia befindet. Ab dem 25. November werden täglich 16 Züge zwischen Madrid und Barcelona verkehren, und zwar mindestens jede Stunde. Die Züge werden auch in Saragossa halten.

Zwei weitere Betreiber haben bereits Züge auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Madrid–Barcelona: das staatliche Netz Renfe (unter dem Namen Avlo) und der neue Anbieter Ouigo. Aufgrund der großen Konkurrenz sind die Fahrkarten sehr günstig. Fahrkarten für Renfe und Ouigo kosten nur sieben bzw. neun Euro, während die günstigsten Tarife für Iryo bei 18 Euro beginnen.

Schnell, leise, nachhaltig

Iryo ist damit zwar nicht der billigste Anbieter auf dem Markt, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis für die rund 505 Kilometer lange Strecke kann sich dennoch sehen lassen. Vor allem wenn man bedenkt, dass Iryo völlig neue Züge einsetzt, die nach eigenen Angaben die schnellsten und leisesten in Europa sind – und die nachhaltigsten, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden und fast vollständig aus recycelbaren Materialien bestehen, wie es heißt.

Das Unternehmen richtet sich mit seinem Angebot an Geschäftsreisende. Jeder Zug verfügt über einen schicken Restaurantwagen, gutes WLAN und einen speziellen Arbeitsbereich im dritten Waggon, verspricht der Anbieter.

Iryo plant außerdem die Einführung von Zügen zwischen Madrid und Valencia im Dezember 2022, von Madrid nach Sevilla und Málaga im März 2023 und von Madrid nach Alicante im Juni. (Avlo und Ouigo bieten bereits Züge von Madrid nach Sevilla, Valencia und Alicante an). Die Fahrkarten für alle diese Strecken sind seit Sonntag auf der Iryo-Website erhältlich, wobei die Promo-Preise sogar noch unter dem Richtwert von 18 Euro liegen. (red, 20.9.2022)

