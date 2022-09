Wien verbindet eine lange Tradition mit E-Sport-Veranstaltungen. Nach Game City, Vienna Comic Con und anderen Großveranstaltungen traut sich nun erstmals ein Museum an die Materie. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Die Lange Nacht der Museen findet in diesem Jahr zum bereits 22. Mal statt. Am 1. Oktober bieten ab 18 Uhr rund 630 Einrichtungen in ganz Österreich und sogar im benachbarten Ausland die Möglichkeit, kulturelle Institutionen bis 1 Uhr Früh zu besuchen. Erstmalig findet auch Gaming beziehungsweise E-Sport Einzug in dieses Programm.

Games als Kulturgut

Das Technische Museum Wien lädt gemeinsam mit Vertretern und Vertreterinnen des E-Sport-Verbands Österreich zu mehreren Spielstationen, bei denen verschiedene E-Sport-Arten vorgestellt werden und auch gleich ausprobiert werden können. Wer sich generell für E-Sport interessiert, bekommt die Möglichkeit, mit Profis der eBundesliga und der A1 eSports League Austria – zwei laufenden E-Sport Ligen in Österreich – ins Gespräch zu kommen. Wie funktioniert die technische und organisatorische Umsetzung? Was macht die Faszination aus, und warum werden E-Sport-Turniere oft mit klassischen Sportveranstaltungen verglichen? Man erhofft sich regen Austausch vor Ort.

Das Technische Museum sieht die Nähe seiner Inhalte offenbar mit dem Trend E-Sport und Gaming. In der Pressemitteilung des Museums wird darauf hingewiesen, dass sich mittlerweile auch die Forschung mit den positiven Aspekten des Gamings auseinandersetzt. Denn je nach Spiel, so die Mitteilung, werden nicht nur kognitive und motorische Kompetenzen – wie die Hand-Augen-Koordination und Reaktionsgeschwindigkeit –, sondern auch soziale Fähigkeiten trainiert.

Um über über diese Aspekte aufzuklären, hat das Museum für diese Nacht auch Expertinnen und Experten der Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von digitalen Spielen (BuPP) eingeladen, um über verantwortungsvolles Gaming, Suchtprävention und pädagogisch wertvolle Spiele Auskunft zu geben.

E-Sport zum Angreifen

Zusätzlich zum Gaming-Schwerpunkt bietet das Technische Museum Wien in der Langen Nacht der Museen Vorführungen von selbstspielenden Musikinstrumenten, Touren durch die "Medienwelten" bis hin zu funkensprühenden Hochspannungsvorführungen und der aktuellen Sonderausstellung "Künstliche Intelligenz?".

Wer noch mehr Games und E-Sport erleben möchte, der hat sowohl am 1. als auch am 2. Oktober die Möglichkeit, die Vienna Comic Con zu besuchen. Auch dort finden E-Sport-Turniere statt, und diverse Gaming- und VR-Stationen laden zum Ausprobieren ein. Das Event Game City, das lange Jahre viel zur Aufklärung in Sachen Games getan hat, findet in diesem Jahr nicht statt. (aam, 19.9.2022)