JW Anderson

Manchmal sagt ein T-Shirt mehr als tausend Worte. J. W. Anderson, einer der derzeit erfolgreichsten britischen Designer, verabschiedete sich am Ende seiner Show mit einem schlichten Schriftzug: "Her Majesty The Queen, 1926–2022. Thank you." Der Modedesigner zeigte seine Frühjahrskollektion in einem Spielkasino im Londoner Stadtteil Soho, unter den Models waren Emily Ratajkowski und Ella Emhoff.

Burberry und Raf Simons, die Zugpferde der London Fashion Week, hatten ihre Shows nach dem Tod der Queen abgesagt. Der British Fashion Council entschied, die Modewoche dennoch durchzuziehen. Nur jene Veranstaltungen, die am 19. September, dem Tag der Beerdigung der Queen, stattgefunden hätten, wurden verschoben.