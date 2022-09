Das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth wird zu einem Jahrhundertereignis monumentalen Ausmaßes. Geschätzt vier Milliarden Menschen werden die Beerdigung in London am Montag via TV verfolgen, hinzu kommen die zahlreichen Staats- und Regierungschefs und gekrönten Häupter sowie Hunderttausende Menschen, die sich vor Ort von der verstorbenen Königin verabschieden werden. An dieser Stelle werden sie die besten Bilder dieser riesigen Veranstaltung finden. Die Ansichtssache wird laufend aktualisiert. (red, 19.9.2022)

The Mall, die Prachtstraße vor dem Buckingham-Palast, ist bereit. Foto: AP/Vadim Ghirda Schon in der Früh sind die Zuschauerplätze gut bis komplett gefüllt. Foto: AFP/EMILIO MORENATTI Blumen, Blumen und noch mehr Blumen für das Begräbnis. Foto: Reuters/Alastair Grant In der Westminister Abbey finden sich die prominenten Gäste ein. Foto: Reuters/Ian Vogler US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill Biden. Foto: IMAGO/Stephen Lock Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Macron. Foto: Reuters/Gareth Fuller Viel los auch schon vor Schloss Windsor. Foto: Reuters/PAUL CHILDS Einer der Scharfschützen der Polizei, die auf den Dächern Londons im Einsatz sind. Foto: AFP/JOSHUA BRATT