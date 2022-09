Unendliche Tiefe, smaragdgrüne Gewässer, Höhlen, Schiffswracks oder eine bunte Pflanzen- und Tierwelt – was fasziniert Sie am Tauchen, und wo machen Sie das am liebsten?

Was bei den einen Angst und Beklemmung hervorruft, ist für andere eine Aktivität, für die sie ans andere Ende der Welt fliegen, um das einzigartige Gefühl von Freiheit zu erleben: Tauchen. Ob in Seen, Flüssen oder im Meer: Die unendliche Weite der Unterwasserwelt fasziniert viele Menschen von jeher. Wer gern taucht und das über Jahrzehnte regelmäßig tut, weiß auch über die zahlreichen Möglichkeiten und Orte Bescheid, die ein einzigartiges Taucherlebnis versprechen.

Was haben Sie beim Tauchen schon alles gesehen? Foto: imago stock&people

Dabei geht es in erster Linie darum, wie weit man verreisen, aber auch darum, was man überhaupt erleben möchte. Denn nicht unbedingt muss man eine mehrstündige Flugreise auf sich nehmen, um einer faszinierenden Unterwasserwelt näherzukommen. Für viele bieten österreichische Gewässer wie der Attersee, der Millstätter See oder die Traun genügend Möglichkeiten zur Erkundung. Andere wiederum schätzen die Schiffswracks, die Höhlensysteme und die bunte Tierwelt des Mittelmeers – Sardinien, Mallorca, aber vor allem auch Ägypten zählen hier zu beliebten Tauchhotspots.

Atemberaubende Unterwasserwelt

Viele zieht es allerdings weiter in die Ferne, um an weltbekannten und einzigartigen Orten zu tauchen: Dazu zählt das Great Barrier Reef im Nordosten Australiens, das allerdings streng unter Schutz steht, die Galapagosinseln vor Ecuador, die Socorro-Inseln bei Mexiko, die Kona-Küste vor Hawaii sowie die Gewässer der Karibik oder rund um die Malediven.

Wer nach mehr Abenteuer und Nervenkitzel sucht, wird ebenfalls schnell fündig – ob im Gletscherwasser in Island, in einem Labyrinth von Unterwasserrinnen und -kanälen in Queensland, Australien oder am ägyptischen Tauchplatz "Blue Hole", der auch als "Friedhof der Taucher" bezeichnet wird – den weltweiten Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Poster "ad vocem" weiß jedenfalls, was das Tauchen einzigartig macht:

Welche sind Ihre liebsten Tauchspots?

Seit wann tauchen Sie? Was fasziniert Sie daran besonders? Welche Erlebnisse hatten Sie während Ihrer Tauchgänge? In welchen Ländern sind Sie der Aktivität bereits nachgegangen? Teilen Sie Ihre Tipps und Erfahrungen im Forum! (Magdalena Waldl, 20.9.2022)