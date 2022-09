Der Burgtheaterstar erhielt die Auszeichnung für seine Titelrolle in "Maria Stuart"

Foto: APA/Barbara Gindl

Die Gesellschaft der Freunde des Burgtheaters hat am Sonntag erstmals den Elisabeth Orth-Preis verliehen. Damit geehrt wurde Burgtheaterschauspielerin Birgit Minichmayr für ihre Darstellung der Titelrolle in der Inszenierung "Maria Stuart" in der Regie von Martin Kušej.

"Birgit Minichmayr ist eine unverwechselbare Gestalt der Theaterszene mit einem großen Rollenspektrum und einer phänomenalen Bühnenpräsenz. Eine Schauspielerin, derentwegen das Publikum ins Theater geht", so die Jury über die Ausgezeichnete. Der undotierte Preis ist nach der Doyenne des Burgtheaters benannt. (APA, 19.9.2022)