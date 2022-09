Am Donnerstag startet das Kunstfestival Steirischer Herbst unter dem Motto "Ein Krieg in der Ferne". Die gebürtige Russin fordert kritische Stimmen gegen Putins Krieg

Noch bevor die Ukraine von Russland angegriffen wurde, stand das Thema des diesjährigen Steirischen Herbsts bereits fest: "Ein Krieg in der Ferne". Die Realität holte das Festival für zeitgenössische Kunst prompt ein und brachte den Krieg in unmittelbare Nähe. Am Donnerstag eröffnet nun die 55. Ausgabe, die in Ausstellungen, Performances und Theaterstücken die Präsenz kriegerischer Handlungen beleuchtet. Intendantin Ekaterina Degot positionierte sich früh gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine und verurteilte ihn scharf. Wir haben die gebürtige Russin in der von ihr mitkuratierten Schau in der Neuen Galerie Graz getroffen und über Solidarität, Boykott und die aktuelle Aufgabe von Kunst gesprochen.(Katharina Rustler, 21.9.2022)