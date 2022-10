Misha Glenny: "Dieses Fabelwesen ist ein Symbol für den Friedensprozess‘, hat er mir erklärt" Foto: Nathan Murrell

"Ich habe diese äußerst fantasievolle Zeichnung vom albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama geschenkt bekommen. Er hat sie während eines Meetings nach den Jugoslawienkriegen in der Nähe von Athen für mich gezeichnet. Das ist schon gut und gern 20 Jahre her. Ich war damals als Autor geladen. In den Jahren davor ich ja Mitteleuropa-Korrespondent für die BBC und viel auf dem Balkan unterwegs. Es ging bei dem Panel unter anderem um die wirtschaftliche Zukunft der Balkanländer.

Die ewiggleichen Argumente wurden bei dem Kongress wie in einer Endlosschleife abgespult. Dann begann Edi auf einmal, dieses kleine Bild zu malen. ‚Dieses Fabelwesen ist ein Symbol für den Friedensprozess‘, hat er mir erklärt. Lange Zeit war die Zeichnung in meiner Hütte in England, die ich selbst gebaut habe. Inzwischen hängt es in meinem Büro in Wien. Es erinnert mich an die immer noch währende Freundschaft mit Edi Rama." (Michael Hausenblas, RONDO, 4.10.2022)