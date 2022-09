Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Mit Schlips, ohne Kragen

Monika Helfer, Michael Köhlmeier, "Das Leben der Krawatten". 36 Euro / 176 Seiten, Brandstätter-Verlag

Vielen gilt sie als das i-Tüpfelchen der Bekleidung: Das Schriftstellerehepaar Monika Helfer und Michael Köhlmeier nahm in seinem Buch "Das Leben der Krawatten" die Schlipssammlung des österreichischen Kulturmanagers Gerald Matt zum Anlass, um Geschichten über sie zu erzählen.





Geschnürt

Dior x Travis Scott Skaterschuh Foto: Hersteller

Skaterschuhe à la Dior: Das Modehaus kooperierte mit Travis Scott, heraus kam unter anderem dieser limitierte Sneaker. Preis auf Anfrage





Durchgeblickt

Silbernes Gestell produziert für Emporio Armani Foto: Hersteller

So sahen früher sogenannte Kassenbrillen aus. Heute werden die silbernen Gestelle zum Beispiel für Emporio Armani produziert. 145 Euro





Vollgepackt

Diese Hüfttasche kann auch um die Schulter getragen werden Foto: Hersteller

Sie eignet sich nicht nur für einen Stadtspaziergang. Die Hüfttasche von Arcteryx kann um Hüfte und Schulter getragen werden. 30 Euro

Gereinigt

Der Reinigungsbalsam für alle Hauttypen Foto: Hersteller

Der neue Reinigungsbalsam von Dr. Hauschka mit wertvollen Pflanzenölen eignet sich für alle Hauttypen – und auch für Bartträger. 75 ml, 20 Euro





Aufgefallen

Orange is the new black Foto: Hersteller

Wir wussten es schon länger: Orange is the new black. Noch dazu ersetzt der Pullover (aus Alpaka und Merino) von Arket jede Warnschutzweste. 89 Euro

