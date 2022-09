Teilmobilmachung

Flucht aus Russland: Webcam-Aufnahmen zeigten am Donnerstag keine Staus an finnischer Grenze

Die Ankündigung der Teilmobilmachung sorgt für einen Run auf Flüge. An der finnischen Grenze kam es am Donnerstag zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, auch am Freitag war die Grenze stark frequentiert