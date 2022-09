Neue angstmachende Alben von Extremvokalistin Diamanda Galás, dem Geisterbahnduo Unloved – sowie eine erhaben kitschige Erinnerung an Irene Papas und Vangelis

US-Extremsängerin Diamanda Galás. Foto: Intravenal

Diamanda Galás – Broken Gargoyles

Die 67-jährige US-Extremvokalistin Diamanda Galás beschäftigt sich heraufgehend von Arbeiten wie The Divine Punishment von 1986 schon immer mit menschlichen Ausnahmezuständen und existenziellem Horror. Während der Covid-19-Pandemie entstand nun ihr Werk Broken Gargoyles (Intravenal Sound Operations). Mit Klavier und multipel übereinandergelegten markerschütternden Singstimmen vertont sie vier Gedichte des deutschen Expressionisten Georg Heym. Das Fieberspital, Die Dämonen der Stadt, Der Blinde und Der Hunger lassen einem tatsächlich das Blut in den Adern gefrieren.

Unloved – The Pink Album

David Holmes agierte während der 1990er-Jahre an der Schnittstelle von Big Beat, Trip-Hop und Rock, produzierte Platten von Primal Scream oder Soundtracks wie Ocean’s Eleven für Steven Soderbergh. Im Duo mit Keefus Cianca veröffentlicht er nun als Unloved mit dem eineinhalbstündigen Opus magnum The Pink Album (Heavenly) eine dunkel düstere Retropop-Arbeit. Mit den Gästen Jarvis Cocker, Jon Spencer, Raven Violet und Étienne Daho zitiert und verfremdet Holmes Motown ebenso wie französischen Schlager oder italienische Horrorfilm-Soundtracks der 1970er-Jahre. Spooky und toll.

Irene Papas & Vangelis – Rapsodies

Die große griechische Schauspielerin Irene Papas (Alexis Zorbas, Z, Elektra...) ist kürzlich verstorben. Etwas weniger beachtet ist ihre Karriere als Sängerin mit dunkler, kraftvoller Stimme. Mit dem heuer ebenfalls gestorbenen Synthesizerpionier Vangelis sorgte sie etwa 1967 als Gast auf dem Progressiverock-Klassiker 666 von Aphrodite’s Child für einen handfesten Skandal. Sie nahm mit ihm aber auch die spirituellen Alben Odes und vor allem Rapsodies auf. Letzgenanntes von 1986 wandert auf wunderbare Weise an der Grenze von Erhabenheit, Pathos und Kitsch. Wer bei Oh, My Sweet Springtime nicht heult, hat kein Herz.

(schach, 19.9.2022)