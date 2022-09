Verlangen an Kanzler

Der U-Ausschuss erhöht den Druck auf das Kanzleramt und leistet der Korruptionsstaatsanwaltschaft Schützenhilfe. In einem Verlangen an den Kanzler werden jene Daten angefordert, deren Herausgabe das Kanzleramt an die WKStA verweigert