Der TV-Wettbewerb "Blown Away" hat einen Run auf Anfängerkurse bei Glasmacher Robert Comploj bewirkt. Was die Faszination des Materials ausmacht, erklärt er im Serienreif-Podcast

1.300 Grad heiße Öfen, 60.000 Dollar und zehn Aufgaben – bei dem Reality-Wettbewerb "Blown Away" treten Glaskünstler und Glaskünstlerinnen auf Netflix gegeneinander an. Die beste Leistung wird prämiert. Robert Comploj wäre bestimmt ein geeigneter Kandidat für das Format, er betreibt eine Glashütte im siebenten Bezirk in Wien und ist als Glaskünstler international renommiert. Warum er sich noch nicht beworben hat, wie lange man braucht, sein Handwerk zu erlernen, und was ein Glory-Hole mit Glasmachen zu tun hat, erklärt er Doris Priesching und Michael Steingruber in der neuen Folge von "Serienreif". (red, 29.9.2022)



Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: sky