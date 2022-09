Ein Team wertete fast 500 Studie aus und ermittelte eine Zahl von 20 Billiarden. In Biomasse gerechnet sind das rund zwölf Megatonnen – was der Mensch deutlich übertrifft

Einige wenige von geschätzt 20 Billiarden Ameisen, die unseren Planeten bevölkern. IMAGO / Manngold

Wenn die Erde irgendwann in mehr oder weniger ferner Zukunft keine Menschen mehr beherbergen wird, dann werden sie mit ziemlicher Sicherheit noch lange weiterexistieren: Schließlich gibt es Ameisen auch schon deutlich länger, nämlich mehr als 100 Millionen Jahre.

Die Familie aus der Ordnung der Hautflügler sind ein echtes Erfolgsmodell der Evolution: Heute bevölkern sie bis auf die Polgebiete fast alle Gegenden unseres Planeten. Die Wissenschaft (genauer: die Myrmekologie) kennt etwa 15.000 beschriebene Arten. Vermutlich gibt es doppelt so viele, die erst noch entdeckt werden müssen.

Doch wie viele Ameisen leben aktuell auf der Erde? Diese Frage gingen bereits Ende des 20. Jahrhunderts zwei der berühmtesten Myrmekologen und Soziobiologen der letzten Jahrzehnte nach, nämlich der Ende 2021 verstorbene E.O. Wilson und Bert Hölldobler. Sie kamen in ihrem Buch "Journey to the Ants" (1994) auf rund eine Billiarde, eine Zahl mit 15 Nullen. (Auf Englisch klingt das noch eindrucksvoller: Da spricht man von einer "quadrillion".)

Deutlich mehr als bisher gedacht

Fast drei Jahrzehnte später gibt es nun einen neuen Anlauf: Ein internationales Team um Patrick Schultheiss (Uni Würzburg) wertete dafür 489 Studien aus, die Zählungen aus rund 1.300 unterschiedlichen Standorten von allen Kontinenten der Welt umfassen und die wichtigsten Lebensräume abdecken, in denen Ameisen vorkommen.

Die neue Schätzung liegt, wie die Fachleute im Fachblatt "PNAS" ("Proceedings der Nationalen Akademie der Wissenschaften der USA") berichten, bei rund 20 Billiarden, also deutlich über den bisherigen Annahmen.

Ungleiche Verteilung

Wie die Forschenden außerdem berichten, ist der Ameisenbestand auf der Erde ungleichmäßig verteilt: Er erreicht seinen Höhepunkt in den Tropen und variiert je nach Lebensraum um das Sechsfache. Den neuen Ergebnissen zufolge sind fast zwei Drittel (61 Prozent) der oberirdisch lebenden Ameisen in tropischen Feuchtwäldern und tropischen Savannen zu finden.

Die erstellte globale Karte der Ameisenhäufigkeit würde damit das Verständnis der Geografie der Ameisenvielfalt erweitern und eine Grundlage für die Vorhersage der Reaktionen der Ameisen auf besorgniserregende Umweltveränderungen liefern, die sich derzeit auf die Biomasse der Insekten auswirken. Denn Ameisen leisteten einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung von Ökosystemen – zum Beispiel, indem sie Pflanzensamen verbreiteten.

Vergleich zum Menschen

Angesichts der aktuell ziemlich genau acht Milliarden Menschen kommen auf einen Menschen rein rechnerisch in etwa 2,5 Millionen Ameisen. Alle Sechsbeiner dieser Familie zusammen haben laut den Berechnungen des Teams eine Gesamtbiomasse von zwölf Megatonnen Kohlenstoff. Das ist mehr als die Masse aller Wildvögel und wildlebenden Säugetiere der Erde zusammen, aber nur 20 Prozent der menschlichen Biomasse. (tasch, 20.9.2022)